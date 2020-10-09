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Борисова раскрыла правду о новом мужчине Волочковой

Телеведущая уверена, что балерина выдумала себе любовь

Борисова раскрыла правду о новом мужчине Волочковой
Дана Борисова раскрыла правду о новом мужчине Анастасии Волочковой. Фото: instagram.com/volochkova_art

Взаимная нелюбовь у Анастасии Волочковой и Даны Борисовой возникла давно и до сих пор периодически знаменитости обмениваются колкостями.

Недавно балерина поделилась радостным событием – в ее жизни появился любимый мужчина. Своего избранника Волочкова скрывает от публики, «счастье любит тишину», но судя по соцсетям знаменитости, пара проводит вместе каждую свободную минутку.

«Огонь любви», — подписала последний совместный снимок танцовщица.

Дана Борисова тоже видела этот кадр и уверена, что никакого мужчины у Волочковой нет, а все это выдумки и постановочные кадры.

«Это просто какая-нибудь очередная фотография из Интернета. Нет там никакого бойфренда!» — заявила телеведущая ФАН.

Телеведущая уверена, что на фотографиях Анастасии Волочковой может быть и садовник, и тот, кто просто проходил мимо.

А тем временем бывший супруг Анастасии Волочковой Игорь Вдовин подарил своей возлюбленной кольцо стоимостью в 25 миллионов рублей, пишет сайт Актуальные новости. 

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