«У Константина даже очки упали»: бывший сотрудник Меладзе вспомнил историю о Брежневой

38-летняя Вера Брежнева замужем за композитором Константином Меладзе уже пять лет. Однако немногие знают, как они познакомились. В недавнем интервью на YouTube-канале «Грошi» бывший знакомый и охранник экс-солистки «ВИА Гры» представил свою версию первой встречи будущих супругов.

В студии украинской передачи мужчина по имени Сергей представился кумом знаменитого грузинского композитора и бывшим охранником подопечных Меладзе. По словам Сергея, именно он привел певицу в звездный коллектив.

«Как только она зашла, у Константина, по-моему, даже очки упали, – продолжает бывший охранник знаменитостей. – На третий день она уже поехала на гастроли. С этого дня она со мной уже не здоровалась», — заявил экс-сотрудник Меладзе.

Также мужчина рассказал о том, что в свое время 57-летний продюсер хотел поработать с Полиной Гагариной. Однако, как заявляет Сергей, Брежнева была против. Более того она поставила Константину Шотовичу серьезный ультиматум: «Или я, или она».

Напомним, что недавно Веру Брежневу посчитали женой президента Украины Владимира Зеленского. Такую ошибку допустили турецкие СМИ. Новость была посвящена болезни Елены Зеленской, но на фото вместо первой леди Украины была Брежнева.