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«Оливия, ты кто?»: Кети Топурия показала, как дочь готовится к Хэллоуину

Девочка решила напугать домочадцев.

«Оливия, ты кто?»: Кети Топурия показала, как дочь готовится к Хэллоуину
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official

Хотя до официального празднования Хеллоуина еще порядка трех недель, некоторые уже начали к нему готовиться. В числе первых пятилетняя дочь  Кети Топурии — Оливия. Девочка решила измазать лицо черным кремом и в таком образе бродила по дому.

У Кети действия Оливии вызвали бурю эмоций. Она тут же зафиксировала приключения дочери на камеру и поделилась с подписчиками.

«Оливия, ты кто?» — спросила Топурия у дочери, которая ответила, что она паук.

Похоже, Оливия решила, что только маска ей не поможет, поэтому для образа надела еще и черное платье, а волосы заплела в две косы.

Дочку Кети Топурия родила в 2015 году Льву Гейхману. Через два года их брак распался. Но сейчас, по слухам, артистка снова собирается стать мамой. Официально свое положение она не подтверждала.

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