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Возраст не помеха: 54-летняя Лада Дэнс закружилась на пилоне в новом клипе

Певице так понравилось занятия, что она решила их продолжить.

Возраст не помеха: 54-летняя Лада Дэнс закружилась на пилоне в новом клипе
Лада Дэнс. Фото: instagram.com/lada_dance_official

Совсем скоро Лада Дэнс порадует своих фанатов новым клипом. Видеоролик обещает быть интересным еще и потому, что зрители увидят певицу в необычном занятии. Она решила освоить танцы на пилоне. В своем Instagram артистка призналась, что это было очень нелегко.

«Когда смотришь на девочек профи и их настолько естественное исполнение, то кажется, что это не просто красиво, но и очень легко. Какое же это заблуждение. И осознать, насколько это не просто, можно только попробовав!» — написала Дэнс.

Также певица отметила, что занятия будет продолжать, потому что они приносят массу удовольствия.

«Вы клевая! Какая вы умничка!», — поддержали Ладу поклонники.

К слову, пилон артистка начала осваивать еще с наступлением карантина.

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