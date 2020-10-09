«Уже одну спасала»: Борисова отреагировала на возможный алкоголизм Овсиенко

Телеведущая призналась, что не станет помогать певице, так как сама обожглась на подобной истории

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала новости о состоянии Татьяны Овсиенко. Накануне в СМИ появилась информация, что исполнительницу спаивает гражданский муж.

По словам Даны Борисовой, про этот факт она знает давно и даже отвергла пару просьб помочь артистке. Сделала это Борисова исходя из своего личного опыта: как-то она пыталась оказать помощь Анастасии Волочковой, а та после пошла в суд и потребовала один миллион рублей за клевету.

«Есть вброс, что она бродит пьяная по участку своего загородного дома, и что ее спаивает нынешний сожитель, потому что хочет отнять ее загородный дом или квартиру. Уже просили помочь ей, но я уже одну спасала, а по итогу получила иск на миллион. Поняла, что это неблагодарное дело», — комментирует Борисова ФАН.

Телеведущая подчеркнула, что пока официальных фактов, подтверждающих проблемы певицы – нет, а на спившуюся женщину она не похожа.

Дана Борисова призналась, что раньше сама страдала от зависимости к алкоголю и запрещенным веществам. Случалось, что она засыпала с бутылкой в руках, и ей было все равно о мнении окружающих, но это не повод для помощи Татьяне Овсиенко, пишет сайт OA.