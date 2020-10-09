Пригожин признался, что уволит сотрудников в случае нового карантина

Иосиф Пригожин признался, что в случае второй волны изоляции придется расставаться с командой его продюсерского центра. Артистам приходится сегодня нелегко, так как никакой помощи от государства они не получают.
По мнению продюсера, скоро артистов в стране станет наполовину меньше. По мнению Пригожина, тяжелые обстоятельства, в которых звезды оказались во время пандемии, заставят многих из них сменить сферу деятельности.
«Больше всех пострадала индустрия развлечений. Я думаю, ситуация изменится: половина останется, половина — нет», — сказал Пригожин в беседе с NEWS.ru.
Сам продюсер допускает, что в случае второй волны изоляции, он будет вынужден уволить людей из своего продюсерского центра. Еще не решены финансовые сложности, которые возникли во время первой волны изоляции, вторая сможет задушить бизнес.
«Только в августе получилось сократить убытки от первой волны. Сейчас если история с карантином повторится еще на шесть месяцев, то придется всех распустить практически, и все», — заключил Иосиф Пригожин.
Мнение продюсера разделяют многие знаменитости. Например, Олег Газманов признался, что индустрия умирает. У него тоже возникли финансовые трудности и содержать команду стало накладно.