«Наш дуэт»: Анастасия Макеева появилась вместе с Денисом Майдановым в эфире Первого канала

Актриса Анастасия Макеева известна не только театральными амплуа, но и вокальными данными. В прошлом артистка принимала активное участие в музыкальном шоу «Три аккорда» на Первом канале. Недавно в личном профиле Макеевой появилась фотография знаменитости в обнимку с музыкантом Денисом Майдановым. Анастасия обмолвилась, что они исполнили новый совместный трек.

«Скучали? А вот и мы с Денисом Майдановым. Наш новый дуэт. Хотите услышать нашу новую песню и как думаете, о чем она? И да, как вам мой новый образ???» — написала под фото актриса.

Примечательно, что под фото нет ни одного комментария. Макеева скрыла подписи к снимку. Поэтому поклонники не могли ответить своему кумиру и поделиться собственными впечатлениями о новом событии в жизни бывшей жены Глеба Матвейчука.

Напомним, недавно Макеева опровергла слухи о разводе со своим третьим мужем адвокатом Александром Саковичем. Пара поженилась в 2018 году. Актриса рассказала, что она счастлива с юристом Саковичем. Хотя до этого у фанатов артистки были подозрения, что третий муж бросил Макееву ради актрисы Екатерины Седик.