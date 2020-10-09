«Лучше, чем я думала»: беременная Подольская в алом платье и стеганом жилете посетила выставку

Певица вместе с сестрой и подругой отправилась в Новую Третьяковку на экспозицию работ Энди Уорхола.

Наталья Подольская находится на больших сроках беременности – в конце осени певица готовится подарить мужу второго сына. Но девушка ведет довольно активный образ жизни и даже не думает сидеть в четырех стенах. Она поспешила с подругами и сестрой в музей, где проходит выставка работ Энди Уорхола.

Соблюдая все меры безопасности, Подольская надела защитную маску. «Страшно», — призналась звезда. Но тяга к прекрасному пересилила, и, несмотря на опоздание, певица все-таки смогла познакомиться с экспозицией.

«Очень рекомендую взять экскурсию. Впечатления оказались даже лучше, чем я думала», — призналась артистка.

Для культурного похода Подольская облачилась в алое платье с длинными рукавами, а поверх него надела красочную стеганую жилетку. В качестве обуви девушка выбрала ботинки с леопардовым принтом.

Кстати, помимо актуальных снимков с животиком, Подольская периодически публикует в Instagram архивные добеременные фото. Хоть певица и счастлива носить под сердцем кроху, но все-таки испытывает ностальгию по осиной талии.