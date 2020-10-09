«Хороший человек»: Алсу запечатлелась с главой детского музыкального конкурса

В Ялте завершился очередной музыкальный конкурс — «Детская Новая волна». В этом году оценивать юных певиц и певцов прибыли Филипп Киркоров, Дава, Лариса Долина, Алсу. Последняя приехала в курортный город с дочкой Микеллой и успела не только узнать о молодых талантах, но сделать полезные дела. Алсу посадила магнолии и оливы в международном детском центре. А под занавес визита в Ялту запечатлелась с главным человеком конкурса — Игорем Крутым.

«Председатель конкурса композитор, продюсер и просто хороший человек», — подписала снимок Алсу.

Накануне Игорь Крутой высказал свое мнение по поводу другого детского музыкального конкурса — «Детское Евровидение». Музыкант отметил, что он не имел к нему никакого отношения, а скандалом с накруткой голосов могут заняться правоохранительные органы.