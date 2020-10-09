Как советует Хромченко: Валерия облачилась в строгий брючный костюм серого цвета

Все больше звезд появляются на публике или посещают съемки в однотонном строгом брючном костюме. Именно такой вариант одежды на выход советовала в программе «Модный приговор» Эвелина Хромченко. Фэшн-критик отметила, что это — беспроигрышный вариант для тех, кто тщательно следит за своим стилем.

Вот и певица Валерия облачилась в брючный костюм-тройку. Звезда появилась на съемках своего YouTube-шоу «Почему я?» в сером припыленном аутфите, добавившем ей особого шарма. Белые кеды нивелировали строгость в образе, и получился look молодежного стиля, который так любит артистка.

«Ну красивая!», «Супер стиль!», «Всегда восхищаюсь Вами, талантом, красотой, добротой… Вы пример для подражания. Всегда великолепны!», «Вы неотразимы!», «Красавица!» — пишут любимице поклонники.

Кстати, раннее в брючном костюме вышла в свет другая знаменитость – актриса Кристина Асмус. Звезда сериала «Интерны» облачилась в красный наряд, надев под жакет черный кроп-топ.