«Я без ума от нее»: Тимур Родригез показал нового члена семьи

Тимур Родригез – примерный семьянин. С 2007 году шоумен состоит в браке с Анной Девочкиной. Пара воспитывает двух сыновей – Мигеля и Дэниэла. Теперь же в семье Родригеза случилось еще одно пополнение. Они завели домашнего питомца – кошку породы русская голубая. Снимком пушистого животного Тимур поделился в своем Instagram.

«Знакомьтесь, это Грэйс! Не знаю, как вы, а я без ума от нее», — написал Родригез.

Зеленоглазый котенок с большими ушами не оставил равнодушными фанатов шоумена.

«Космическая! Комочек счастья!», — писали пользователи Сети.

Этим летом Тимур стал ведущим сразу двух телепроектов. Он успел съездить на юг России, где снимали «Золото Геленджика» и прокатился по стране в рамках съемок «Орел и Решка. Россия».