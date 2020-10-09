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Не белоручка: Алсу в белоснежных кюлотах высадила магнолии и оливы

Певица входила в состав жюри конкурса «Детская новая волна – 2020».

Не белоручка: Алсу в белоснежных кюлотах высадила магнолии и оливы
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a

Алсу стала одним из членов жюри «Детской новой волны», которая стартовала 7 октября. В Ялту она приехала вместе с дочкой Микеллой. А в свободное время успела не только прогуляться по окрестностям, но и сделала доброе дело. Вместе с певицей Зарой они высадили магнолии и оливы в Международном детском центре «Морской».

«Будет еще один прекрасный повод навещать это удивительное место — наблюдать за тем, как растет «мое» деревце», — написала Алсу.

Помимо Алсу детский песенный конкурс судили Филипп Киркоров, Лариса Долина, Олег Газманов, Дава. Победителем конкурса стала Анастасия Иванова. София Феськова, которой предстоит выступать на «Детском Евровидении» в Польше, заняла второе место.

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