Не белоручка: Алсу в белоснежных кюлотах высадила магнолии и оливы

Алсу стала одним из членов жюри «Детской новой волны», которая стартовала 7 октября. В Ялту она приехала вместе с дочкой Микеллой. А в свободное время успела не только прогуляться по окрестностям, но и сделала доброе дело. Вместе с певицей Зарой они высадили магнолии и оливы в Международном детском центре «Морской».

«Будет еще один прекрасный повод навещать это удивительное место — наблюдать за тем, как растет «мое» деревце», — написала Алсу.

Помимо Алсу детский песенный конкурс судили Филипп Киркоров, Лариса Долина, Олег Газманов, Дава. Победителем конкурса стала Анастасия Иванова. София Феськова, которой предстоит выступать на «Детском Евровидении» в Польше, заняла второе место.