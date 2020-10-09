Эрнст появилась на ММКФ в платье с прозрачным верхом, прикрыв декольте кристаллами Swarovski

Актриса Софья Эрнст произвела настоящий фурор на Московском международном кинофестивале. Перед гостями вечера она появилась в дерзком «голом платье» — именно так наряд артистки назвали фэшн-эксперты. К примеру, вечерний ансамбль возлюбленной Константина Эрнста по-достоинству оценила и модный блогер Ольга Рудыка.

«Актриса выбрала для красной дорожки платье с весьма смелым прозрачным верхом». Ольга Рудыка

Надо отметить, что возлюбленная генерального директора Первого канала Константина Эрнста прикрыла декольте кристаллами Swarovski. То, что не предназначалось людскому взору, она аккуратно спрятала, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что нынешний Московский международный кинофестиваль был ничем не похож на предыдущие. К примеру, перед зрителями и гостями так и не появился его идейный вдохновитель — режиссер Никита Михалков. Он сейчас оберегает себя от коронавируса, который снова набирает обороты. А вот его жена актриса Татьяна Михалкова активно общалась с гостями фестиваля.