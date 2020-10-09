Любовь Толкалина на закрытии ММКФ предстала в платье из серебристого шелка с открытой спиной

Актриса позировала перед фотографами в обществе своей дочери Марии Михалковой-Кончаловской.

Актриса Любовь Толкалина появилась на закрытии Московского международного кинофестиваля в обществе своей 19-летней дочери Марии Михалковой-Кончаловской.

Для выхода на красную дорожку звездная актриса выбрала элегантное платье из серебристого шелка с открытой спиной. Старалась не отставать от матери и красивая наследница, недавно вышедшая замуж. Она появилась перед публикой в черном платье. Вечерний ансамбль дочка режиссера Егора Кончаловского дополнила серьгами из белого золота с бриллиантами. Наряд понравился фэшн-блогеру Ольге Рудыке.

«Баска на платье обычно предательски полнит дам, но у Марии прекрасная фигура, которую не испортит даже самый спорный наряд». Ольга Рудыка

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Отметим, что Любовь Толкалина пока не замужем. После развода с режиссером Егором Кончаловским она взяла паузу в отношениях. Недавно стало известно о ее романе с британским композитором Саймоном Бассом, сообщает «Комсомольская правда».