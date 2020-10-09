Олеся Судзиловская появилась на закрытии ММКФ в готическом платье с акцентом на талии

Актриса Олеся Судзиловская стала одной из главных звезд на красной дорожке Московского международного кинофестиваля. Для выхода в свет она примерила готическое платье, которое прекрасно сочеталось с ее аристократической бледностью. Наряд звезды похвалила даже очень придирчивая фэшн-блогер Ольга Рудыка.

«Красивое платье с акцентом на талию смотрится очень благородно и дорого. Плюс удачная прическа и эффектный макияж смоки-айс, который дополняет черный маникюр». Ольга Рудыка

Как отметили некоторые гости вечеринки, Судзиловская выглядела лет на десять моложе своего истинного возраста. Сейчас звезде, напомним, 46 лет. Как добавила Рудыка, прекрасно, и совсем не вульгарно, смотрелась на актрисе и красная помада, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что в этом году Московский международный кинофестиваль из-за коронавируса проходил в необычном формате. На нем практически не было зрителей, как в прежние годы.