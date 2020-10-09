Долина в белой удлиненной рубашке и «рваных» джинсах покормила крокодилов

Артистка в компании Филиппа Киркорова посетила ферму с рептилиями.

В эти дни в детском лагере «Артек», что располагается в Крыму, проходил музыкальный конкурс для маленьких «Детская Новая волна – 2020». В составе жюри были замечены певица Алсу, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Олег Газманов. После подведения итогов конкурса король отечественной поп-музыки устроил звездным коллегам экскурсию на крокодиловую ферму.

В расширенном составе, с отличным настроением, шутками и смехом артисты высадились в Алуште на ферме.

«Привел друзей на крокодиловую ферму в Алуште», — отчитался Киркоров.

Лариса Долина для вечерней прогулки выбрала лаконичный и стильный наряд. Она облачилась в удлиненную белую рубаху оверсайз и «рваные» джинсы. Увидев крокодила, звезда не сдержала эмоций: «Красавчик», — отметила джазовая певица. И отправилась кормить опасную рептилию.