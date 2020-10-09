Похудела и помолодела: певицу Азизу на закрытии ММКФ приняли за покойную Жанну Фриске

Певица Азиза появилась на красной дорожке Московского международного кинофестиваля в красивом изумрудном платье, унизанном переливающимися блестками. При этом многие гости фестиваля спутали ее с покойной певицей Жанной Фриске, на которую она очень сильно стала походить в последнее время. Та же укладка, макияж и даже дерзкое декольте до пупа.

Как отметили гости вечера, Азиза очень сильно похудела и помолодела. При этом не стоит забывать, что сейчас ей уже 56 лет, но выглядит она намного младше своего возраста. Не исключено, что Азиза, которую называют любительницей хайпа, специально скопировала образ покойной коллеги, которая ушла из жизни от рака мозга в 2015 году.

Напомним, что не так давно Азиза отменила свою свадьбу с бизнесменом Давидом Григоряном. Она узнала, что он флиртовал с участницей «Дома-2» Яной Шафеевой.

До сих пор неизвестна судьба платья за 11 миллионов рублей, которое для торжества Азизы изготовила дизайнер Аника Керимова. Сама исполнительница грозилась покромсать его на покрывала.