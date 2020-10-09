«Фото с цветами!»: беременная Подольская показала талию в розовом платье на архивном фото

Певица не скрывает, что скучает по своей стройной фигуре.

Наталья Подольская готовится подарить мужу, 52-летнему Владимиру Преснякову, второго сына. У певицы уже большой срок, как и объемы — она значительно округлилась и поправилась, о чем недавно рассказала в микроблоге.

Как призналась Подольская, у нее много неопубликованных фотографий с «добеременных» съемок. И в очередной раз поделилась красивым снимком, на котором позирует в длинном розовом платье с ремнем и акцентной пряжкой, подчеркнувшей талию звезды. В качестве аксессуара в руках поп-дива держала экзотический цветок.

«Фото с цветами! Пускайте больше цветов в свою жизнь!!» — подписала снимок Подольская.

Подольская, несмотря на свое интересное положение, продолжает хлопотать по дому. И на днях невестка Елены Пресняковой рассказывала и показывала, как готовит семейный ужин — индейку с овощами.