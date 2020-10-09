Невеста экс-возлюбленного Волочковой показала кольцо с бриллиантом за 25 миллионов рублей

Телеведущая Елена Николаева появилась на красной дорожке Московского международного кинофестиваля с помолвочным кольцом с желтым бриллиантом, стоимость которого составляет примерно 25 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценил ювелирное изделие дизайнер украшений Влад Торхов.

Надо отметить, что будущая жена бизнесмена Игоря Вдовина сразу же привлекла к себе внимание публики. Все отмечали, что телеведущая прекрасно выглядит на красной дорожке ММКФ.

Напомним, что именно с Николаевой и Вдовиным сейчас живет дочь известной балерины Анастасии Волочковой Ариадна. Сама девушка отмечала, что ей так проще добираться до школы. Ее звездная мама уже давно обосновалась в загородном коттедже на Новой Риге.

Добавим, что Игорь Вдовин уже сделал предложение руки и сердца своей второй половинке. Свадьба должна состояться в самое ближайшее время, сообщает «Комсомольская правда».