«Словно гурия из султанского гарема»: Каменских в секси бикини сразила фанатов наповал

Анастасия Каменских из раза в раз дразнит поклонников пикантными снимками в Instagram. Украинская исполнительница любит демонстрировать на камеру соблазнительные изгибы звездного тела. Тем более, что артистке действительно есть, что показать. В лимонном секси бикини возлюбленная рэпера Потапа засветила упругий бюст, мягкий животик и роскошные округлые бедра, которым может позавидовать и Ким Кардашян.
Поклонники поп-дивы недоумевают, как муж позволяет артистке делиться в микроблоге такими горячими снимками. А сама Каменских, судя по всему, считает, что как медийная личность она имеет полное право показывать свое роскошное сексуальное тело в мокром купальнике.
«Восхитительная», «Ну ясно, почему Потам влюбился», «Словно гурия из султанского гарема», «Потам вам позволяет такие пикантные снимки показывать?!», «Ой, а что это у вас Настя ежики напыжились под лифчиком?!», «Ошеломила! Это бомба», «Какая бомбическая фигура, надоели эти худющие инстадивы», «Сразу видно все свое!!», «Так и должна выглядеть женщина, а то везде одни щепки», «Шикарная женщина, и зимой согреет», «Очаровательная!!», «Мужчинки-то сразу всколыхнулись», — отметили поклонники.