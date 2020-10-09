«Словно гурия из султанского гарема»: Каменских в секси бикини сразила фанатов наповал

Анастасия Каменских из раза в раз дразнит поклонников пикантными снимками в Instagram. Украинская исполнительница любит демонстрировать на камеру соблазнительные изгибы звездного тела. Тем более, что артистке действительно есть, что показать. В лимонном секси бикини возлюбленная рэпера Потапа засветила упругий бюст, мягкий животик и роскошные округлые бедра, которым может позавидовать и Ким Кардашян.

Поклонники поп-дивы недоумевают, как муж позволяет артистке делиться в микроблоге такими горячими снимками. А сама Каменских, судя по всему, считает, что как медийная личность она имеет полное право показывать свое роскошное сексуальное тело в мокром купальнике.