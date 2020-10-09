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«Словно гурия из султанского гарема»: Каменских в секси бикини сразила фанатов наповал

Возлюбленная рэпера Потапа в очередной раз произвела фурор на пляже своим соблазнительным телом.

«Словно гурия из султанского гарема»: Каменских в секси бикини сразила фанатов наповал
Анастасия Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Анастасия Каменских из раза в раз дразнит поклонников пикантными снимками в Instagram. Украинская исполнительница любит демонстрировать на камеру соблазнительные изгибы звездного тела. Тем более, что артистке действительно есть, что показать. В лимонном секси бикини возлюбленная рэпера Потапа засветила упругий бюст, мягкий животик и роскошные округлые бедра, которым может позавидовать и Ким Кардашян.

Поклонники поп-дивы недоумевают, как муж позволяет артистке делиться в микроблоге такими горячими снимками. А сама Каменских, судя по всему, считает, что как медийная личность она имеет полное право показывать свое роскошное сексуальное тело в мокром купальнике.

Певица Анастасия Каменских
Анастасия Каменских в лимонном бикини блеснула эффектной грудью и мягким животиком. Фото: Instagram.com/kamenskux

«Восхитительная», «Ну ясно, почему Потам влюбился», «Словно гурия из султанского гарема», «Потам вам позволяет такие пикантные снимки показывать?!», «Ой, а что это у вас Настя ежики напыжились под лифчиком?!», «Ошеломила! Это бомба», «Какая бомбическая фигура, надоели эти худющие инстадивы», «Сразу видно все свое!!», «Так и должна выглядеть женщина, а то везде одни щепки», «Шикарная женщина, и зимой согреет», «Очаровательная!!», «Мужчинки-то сразу всколыхнулись», — отметили поклонники.

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