Сошла с полотен Брюллова: Нетребко в винограднике позировала с гроздьями ягод

Звезда мировой оперы Анна Нетребко недавно перенесла коронавирус. Певица выступала на открытии нового сезона в Большом театре, после чего оказалась в больнице – болезнь протекала сложно. Но артистка справилась с недугом и, выписавшись, поспешила навестить родных – она улетела на малую родину в Краснодар.

Там звезда встретилась с папой, подругами и друзьями, насладилась теплыми южными вечерами. Кроме того, артистка устроила фотосессию в винограднике. В Instagram певица опубликовала подборку фотографий, на которых позирует с гроздьями ягод.

«Еще одна неделя и сбор винограда будет закончен», — подписала снимки дива.

Подписчики принялись обсуждать в комментариях, как прекрасно выглядит их любимица. Кроме того, они не смогли не заметить аллюзию на мировую живопись:

«Это же Брюллов! Настоящий Брюллов!», «Итальянский полдень», «Картина «Итальянский полдень» ожила. Прямо запах винограда слышишь от таких кадров», «Это лучше, чем Брюллов с итальянкой! Это наше родное!», «Какой прекрасный сад!!», «У вас волосы отливом напоминают виноградную лозу. Даже сзади копны волос представляется. Красивый снимок», — восхищенно пишут фанаты.

Напомним, что Анна Нетребко проживает в столице Австрии и этим летом, когда Европа стала снимать карантин и отменять ограничения, отправилась на гастроли. Под открытым небом звезда дала несколько выступлений в разных городах Старого Света.