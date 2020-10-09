«Неугомонная»: Пригожин показал, как Валерия зажигает для TikTok

Валерия замужем за Иосифом Пригожиным уже 16 лет. Вместе они воспитали троих детей певицы от предыдущего брака с Александром Шульгиным, и теперь они считают отцом именно Пригожина. Недавно самого младшего сына, 22-летнего Арсения, мама с папой женили – масштабное торжество наследник организовал сам, как и оплатил все расходы без помощи родственников.

Народная артистка активно занимается спортом в домашних условиях и демонстрирует свои тренировки у себя в Instagram. Обладая активной жизненной позицией, звезда не сидит на месте и теперь стала осваивать новую социальную сеть, очень популярную у молодежи – TikTok. Как это произошло, показал муж артистки в своем аккаунте.

«Моя уже в TikTok зажигает. Во продвинутая. @valeriya зажигалка неугомонная», — подписал видео Пригожин.

В TikTok очень популярны челленджи с переодеваниями и перевоплощениями, и Валерия, чтобы попасть в тренд, сняла соответствующее видео. Знаменитость танцует сначала в желтой домашней футболке, а затем предстает уже в голубом костюме и с вечерней сумочкой.