Модницам на зависть: Бородина похвасталась внушительной коллекцией обуви

Ведущая реалити-шоу о любви «Дом-2» на ТНТ Ксения Бородина давно и счастливо замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. Девушка является мамой двоих детей, старшая из дочерей появилась у теледивы в первом браке. Несмотря на материнство, постоянные съемки и работу, коллега Ольги Бузовой по телестройке находит время для себя – она обожает шопинг.

Редко, но иногда Ксения Бородина может показать святая святых каждой модницы – гардеробную комнату. Недавно звезда экрана вернулась из отпуска и первым делом пошла к шкафам с одеждой, потому что призналась, что соскучилась по девичьим радостям – туфелькам, сумочкам и платьям. И тут же отправилась на шопинг, пополнять коллекцию очередными обновками. Хотя, на первый взгляд, гардероб Бородиной – полная чаша. И очередные фото в Stories микроблога теледивы лишнее тому подтверждение.

Бородина похвасталась внушительной коллекцией туфель – лодочки и шпильки занимают несколько полок. Отдельный шкаф предназначен для кед и слипонов. Судя по всему, это только часть сезонной обуви. Зимние пары Бородина пока еще не приготовила.