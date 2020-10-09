Белла Потемкина появилась на закрытии ММКФ в шляпке-торшере с необычным декором

Дизайнер Белла Потемкина в Instagram разместила снимки, на которых она запечатлена на закрытии Московского международного кинофестиваля. На звезде в этот вечер была очень необычная шляпка-торшер с декором. Она полностью закрывала лицо звезды. Многие тут же вспомнили голливудского актера Билли Портера, который также любит эпатировать публику необычными нарядами.

«Вместо тысячи слов. Прекрасный светский вечер! А я продолжу игнорировать плохие комментарии и оскорбления. Помните, я вас никогда не оскорбляю. Всегда дарю доброту и любовь». Белла Потемкина

«Замечательная шляпка. С утра на работу опоздал. Занавески опустил и спишь», «Что сказать. Шляпка-торшер от люстры. Ну, правда», «Мне одной эта шляпка напоминает советскую люстру?» Белла очень удивила в этом образе. Только такая шикарная девушка, как она может себе такое позволить», — отметили в комментариях пользователи.

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Белла Потемкина — популярный российский дизайнер. Она в свое время основала бренд одежды «Белла Потемкина». Белла создает одежду в стиле ретро.