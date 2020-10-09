Родители не в восторге: роман Брэда Питта обрастает новыми подробностями

Когда Брэд Питт появился с Николь Потуральски в своем французском поместье, многие вздохнули. Наконец-то один из самых красивых актеров планеты счастлив в личной жизни. Но радость длилась недолго, ровно до того момента, как стали известны подробности личной жизни модели. Выяснилось, что она замужем за бизнесменом, причем воспитывает от него 7-летнего сына. Позже сообщалось, что 27-летняя немка и вовсе живет в открытом браке с тем самым Роландом Мэри, который старше ее на 41 год.

Больше всех разочарованы в происходящем были родители Брэда, потому что они весьма консервативны. Кроме того, Уильям и Джейн не обрадовал тот факт, что Николь в более чем два раза младше их сына. Об этом пишет New Idea.

А фанаты Питта продолжают считать, что Николь все спланировала и просто использует его. Ведь до встречи с ним она была никому не известна. Теперь же о Потуральски заговорил весь мир. В подтверждение тому было недавнее ее появление на Неделе высокой моды в Милане.

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О романе Брэда Питта и Николь Потуральски стало известно в конце августа. Сообщилось, что пара встречалась на протяжении нескольких месяцев, а познакомились они в Берлине, где живет модель.