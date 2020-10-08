Алсу в белоснежном костюме с широкими брюками отметилась на «Детской Новой волне»

7 октября в Крыму стартовал конкурс «Детская новая волна». Организовать его в непростое время, когда в мире бушуют пандемия коронавируса, было сложно, но Игорь Крутой смог соблюсти все меры безопасности. Он также собрал сильную команду жюри. В креслах оказались: Филипп Киркоров, Олег Газманов, Лариса Долина, Дава, а также другие известные персоны. Вела концерт вместе с коллегами Лера Кудрявцева.

Также взялась за судейство Алсу, которая приехала в лагерь «Артек» с дочкой Микеллой. В первый день певица всех поразила элегантным образом. Она сочетала черную рубашку с песочными брюками с высокой талией. Похоже, что образ понравился и самой девушке. На следующий день она отправилась сажать дерево в саду с детьми и оделась в таком же стиле. Артистка предстала уже в рубашке небесного цвета, завязанную на узел, а также белоснежных брюках кюлотах.

А вот на втором концерте Алсу появилась в уже белоснежном брючном костюме с жакетом. Она сидела рядом с Игорем Крутым и Ларисой Долиной, которая в этот день предпочла облачиться во все черное. На сцене с детьми выступили Дима Билан, а также певица Зара. Конкурс получился очень насыщенным, поэтому когда жюри удалилось на долгое совещание. За этими событиями дочка певицы наблюдала из зала.