«Крутышка»: Ольга Бузова заслужила похвалу профессионального фигуриста

До «Ледникового периода» Ольга Бузова даже стоять на коньках не могла, но участвовать в проекте согласилась. В партнеры ей достался олимпийский чемпион 2014 года Дмитрий Соловьев, который сначала был не в восторге от ледового тандема. Но время идет, Бузова оттачивает свои навыки, учит новые элементы, чем вызывает восторг у партнера.

«Сложнейшие элементы… Мастер! Крутышка, прогрессирует на глазах», — сказал Соловьев на видео, которое опубликовал в своем микроблоге.

Пара готовит очередной номер и, судя по времени, которое Бузова отмечает в своем Instagram, тренировки проходят даже ближе к полуночи.

Очередной сезон «Ледникового периода» стартовал на Первом канале 4 октября. Новые выпуски шоу будут проходить каждую субботу.