Алсу в голубой рубашке на узле и белых кюлотах встретилась с певицей Зарой на «Новой волне»

Звезды провели целый день с детьми из лагеря «Артек». Они успели даже посадить деревья в саду.

7 октября стартовал детский конкурс «Новая волна». Многие были рады, что даже в непростых условиях, когда усиляются карантинные меры из-за пандемии, конкурс было решено провести. Игорь Крутой собрал на мероприятии много знаменитостей. Среди членов жюри оказались: Филипп Киркоров, Олег Газманов, Дава, Лариса Долина и Алсу. Последняя приехала в Крым со своей дочкой Микеллой. В первый день певица всех сразила модным образом с черной рубашкой и песочными брюками.

Второй день стал еще более насыщенным. Пока Киркоров, Долина и Дава катались на горках в Алуште, Алсу, а также присоединившаяся к мероприятию певица Зара вместе с детьми из лагеря «Артек» посадили деревья на аллее в саду. Алсу предстала в легкой рубашке небесного цвета, которую повязала на узел, а также белоснежных брюках кюлотах. Кеды и солнцезащитные очки дополняли ее образ. Зара выбрала приталенное платье в пол нежного травянистого оттенка и соломенную шляпу. Завершив посадку деревьев они встретились и поговорили о конкурсе.

На самом концерте Зара выступила с одной из конкурсанток. Она переоделась в платье с многослойной юбкой и морским принтом. Девушка также надела берет в тон наряду и белые туфли-лодочки. А вот Алсу облачилась в белоснежный брючный костюм. Ей пришлось непросто, как и другим судьям. После выступлений они долго выбирали победителя. На сцене также выступил Дима Билан, чему очень обрадовали дети.