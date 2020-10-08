«Хватит сводить с ума»: Кети Топурия подчеркнула сочные формы фисташковой пижамой

34-летняя Кети Топурия любит поиграться не только с мужчинами, но и своими поклонниками. Грузинская исполнительница после расставания со скандально известным музыкантом Гуфом публиковала фотографии то с плоским животом, а то снимки в пышных платьях. Наряды не могли скрыть «интересное положение» артистки. В одном из последних постов личного профиля девушка разметила пикантный кадр, который вновь заставил фанатов Топурии усомниться в беременности певицы.

«А где живот?» — удивились некоторые подписчики.

Солистка музыкальной группы «А-Студио» продемонстрировала пышную грудь и спортивный живот в светло-зеленой пижаме. Фанаты артистки не смогли оставить без внимания такое фото.

«Очаровательная девушка», «Хватит людей сводить с ума! Кети, ты супер!», «Лучшая!», «Огонь», — восхитились поклонники.

Отметим, что еще недавно подруга и певица Наталья Подольская рассекретила положение Топурии. К слову, сама Подольская тоже находится в ожидании ребенка от Владимира Преснякова.

Напомним, что у Кети Топурии уже есть дочь. Оливия родилась в браке с Львом Гейхманом в 2015 году, а спустя два года пара развелась.