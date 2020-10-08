Кэжуал образ: Ани Лорак в серых джинсах и черном джемпере оверсайз запечатлелась в студии

Ани Лорак минувшим летом целый месяц провела в Греции. Певица купалась и загорала, а также уделяла время дочке Софии. После развода с турецким бизнесменом девушка сама заботиться о девочке. Часто компанию артистке составлял Филипп Киркоров, который является крестным папой ее наследницы. А после возвращения в Москву Лорак вернулась к работе. Кроме того, теперь она часто посещает светские рауты, вечеринки и премьеры.

Для многих поклонников Каролина (настоящее имя звезды. — Прим.ред.) — икона стиля. Она заметно постройнела за последние годы, что позволяет ей облачаться в самые женственные наряды. Недавно артистка надела лосины и жакет с поясом, а на дружеский ужин с Сергеем Лазаревым она пришла в алом пиджаке. Теперь Лорак поделилась кадрами, сделанными в звукозаписывающей студии. Она предстала в своем повседневном кэжуал-луке.

Девушка подчеркнула стройные ноги серыми джинсами, а также надела уютный мешковатый джемпер черного цвета, который сочетался с черными кроссовками. Цепочка на шее, распущенные волосы и макияж в розовых тонах дополнил ее образ.

«Скоро новая песня!» — объявила она.

Поклонники восхитились не только новостью, но и ее нарядом. А так как раньше Лорак постоянно появлялась в студии с возлюбленным Егором Глебом, то многие заподозрили, что именно он и сделал эти фото. «Егор, слезь с потолка», «Какие хорошие новости», «Я перед такой иконой готова поклоняться вечно», «Королева наша», «Вам даже черный к лицу», — прокомментировали пост подписчики.