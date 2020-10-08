«Вера, хватит нарушать все законы»: 38-летняя Брежнева в мокром бикини вынырнула из бассейна

Вера Брежнева недавно пообщалась с поклонниками. Она призналась, что ее младшая дочка Сара успешно учится, а старшая Соня продолжает жить в США. Когда ее спросили, где муж Константин Меладзе, то певица загадочно ответила, что он всегда в ее сердце. К слову, девушка, по всей видимости, находится в Италии, где у пары есть особняк. Минувшие выходные она там собирала оливки, а рядом с ней крутился забавный домашний питомец.

А теперь Вера поделилась пикантным фото. Девушка запечатлели в бассейне, когда она плавала. Певица в черном бикини вынырнула на поверхность, когда был сделан снимок. У нее были влажные волосы, а на теле блестели капли воды, которые медленно стекали вниз. Артистка прикрыла грудь руками, но засветила округлые ягодицы. Казалось, что она ловит всем телом лучи солнца. Лишь очки Prada прятали ее глаза.

«Он был мой самый сладкий сон», — написала звезда.

Поклонники поразились тому, в какой форме находится 38-летняя жена Меладзе. Многие осыпали ее комплиментами. «Вера, хватит нарушать все законы этой планеты!», «Вселенная вас любит», «Какая прелесть», «Как всегда, прекрасна», «Бомбусик», «Просто Клеопатра», «Ну просто роскошная. даже капельки еще не стекли», «Как на это налюбоваться», «Удивительная девушка», «Очень сексуальная», «Куда смотрит Костик?», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Брежнева не скрывает, что регулярно занимается спортом, чтобы оставаться в форме, а также следит за своим питанием.