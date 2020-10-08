Лера Кудрявцева в трикотажном костюме песочного цвета повеселилась с Олимпиадой Тетерич

Лера Кудрявцева в этом году не только отметила 49-летие, но и пережила несколько важных событий. После карантина она дважды съездила в отпуск с двухлетней дочкой Марией. Однако ее отдых был омрачен неприятностями, который случились с ее мамой. Женщина перенесла инсульт в Крыму, когда приехала к близким. Лишь недавно телеведущая привезла маму в Москву и смогла вернуться в привычный ритм работы. Она снялась в нескольких передачах, а на днях снова приехала в Крым. На этот раз, чтобы стать ведущей «Детской новой волны».

Кудрявцева остановилась в отеле в Ялте, а сами концерты проходят в детском лагере «Артек». В первый день девушка на репетициях была в джинсах и толстовке, а вот на сцену поднялась в платье цвета фуксия с расклешенными рукавами. Ее напарницей стали еще несколько ведущих, включая Олимпиаду Тетерич, которая выбрала для сцены блестящий наряд. А среди членов жюри были новые лица, как блогер Дава, так и известные всем персоны: Алсу, Филипп Киркоров, Лариса Долина и другие звезды.

Во второй день Лера снова облачилась в тоже самое платье, что многих удивило, так как она известная модница. Зато за кулисами девушка отметилась в уютном песочном костюме из трикотажа и тапочках. Когда Олимпиада примеривала наряд, то заметила крадущуюся коллегу. «Лера что-то задумала и этот план уже не остановить», — заявила она. Потом Кудрявцева к ней ворвалась. Они подурачились и повеселились.