«Выглядит нежной»: Рудковская в струящемся платье в пол и босоножках снялась с Самбурской

Светская львица поделилась кадрами, на которых оказалась в одной студии с известной актрисой. Девушки продемонстрировали модные наряды. Стилист Лариса Тимиряева обценила образы.

Яна Рудковская является не просто известной модницей, а обладательницей гардероба мечты. Она собрала эксклюзивную коллекцию сумок, очков, а также вечерних платьев. Ко всему прочему, у жены Евгения Плющенко все наряды люксовых брендов. Недавно у супругов появился второй сын — Арсений. Паре его выносила суррогатная мама. Продюсеру прислали много подарков. Большинство из них — брендовая одежда для малыша.

Каждый свой лук Яна составляет очень тщательно. Недавно она представила осенний наряд с белым пальто Dior и юбкой плиссе. Теперь на съемках девушка предстала в платье макси пастельного цвета с принтом. К нему она подобрала босоножки на шпильке. В соседнем кресле сидела Настасья Самбурская. Актриса облачилась в платье-рубашку небесного цвета и бархатные лодочки. По словам Рудковской, они не могли отснять сценку несколько дней. По всей видимости, девушки участвуют в новом проекте.

Поклонники восхитились нарядом светской львицы. Многие также не ожидали увидеть Самбурскую в столь женственном луке. Оценила их образы для портала Teleprogramma.pro имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева.

«Яна Рудковская верна своему романтическому, женственному стилю. Легкая струящаяся ткань в пастельном оттенке добавляет легкости, воздушности и нежности всему образу. Яна выглядит нежной и женственной блондинкой. Анастасия Самбурская отдала предпочтение платью-рубашке более насыщенного голубого оттенка, что очень подходит для брюнеток. Да и сочетание женского и мужского отражает характер Анастасии», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.