«Захватывает самого влиятельного самца»: Собчак обвинили в разрушении чужих браков

Продюсер Василина Михайловская рассказала, кто виноват в ее одиночестве.

Уже никого не удивляет закономерность: где скандал, там и Ксения Собчак. Недавно 38-летняя телеведущая стала героиней одного из постов в микроблоге продюсера Василины Михайловской.

50-летняя бывшая жена генерального продюсера реалити-шоу «Дом-2» Алексея Михайловского заявила, что именно Ксения разлучила ее с возлюбленным.

«Где бы она не оказывалась — захватывает самого влиятельного на этой площадке жизни самца», — сказала Михайловская.

Женщина написала провокационный пост после шумихи вокруг пары Тарзана и Наташи Королевой. Отметим, что супруги недавно стали гостями на авторском шоу Ксении «Осторожно, Собчак!». Михайловская нашла некое сходство между своей историей и событиями в жизни Королевой. Продюсер отметила, что любовницы никогда не думают о семье и о женах. Больше всего в таких историях Михайловскую беспокоит фактор публичности.

«Дети жестоки с котами, девушки безжалостны к женам. Но именно публичность предательства мужа травмирует так, что ты покрываешься шрамами, как броней. И больше ничего невозможно», — резюмировала женщина.

Напомним, дочь политика Анатолия Собчака стала известна после участия в шоу «Дом-2» на ТНТ.