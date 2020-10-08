Идеальный пресс: подруга Брэда Питта похвасталась своими формами в цветочном платье

На фоне внезапного романа с голливудским актером Брэдом Питтом карьера немецкой модели Николь Потуральски пошла в гору. Она успевает принимать участие в модных показах и дразнит своих подписчиков новыми фото и видео. Для домашних фотосессий Николь выбирает откровенные наряды, а результатами делится в своем Instagram.

На этот раз модель записали видеоролик в ярком платье необычного фасона. Но внимание поклонников привлек не столько наряд 27-летней Николь, сколько ее фигура. Потуральски умело подчеркнула линию декольте и бедер и показала идеальный пресс.

больше по теме Без росписи и клятв: Брэд Питт не планирует вести под венец немецкую модель Долгие месяцы о романе голливудского актера с Николь Потуральски никто не знал.

Пока Потуральски находится в Германии, Брэд Питт решает юридические вопросы с бывшей женой Анджелиной Джоли. В суде Лос-Анджелеса экс-супруги делят опеку над детьми. Актер хочет, чтобы они занимались воспитанием их шести наследников в равных условиях. Актриса — против. Она уже нашла новые доводы, чтобы не подпускать Питта к детям. Кстати, его роман с Потуральски тоже сыграл свою роль. После того как Джоли узнала об этом, она пришла в ярость.