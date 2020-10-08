«Для хорошей роли»: Татьяна Арнтгольц может попрощаться со стройной фигурой

Татьяна Арнтгольц всегда обладала стройной фигурой, но внезапно решила, что готова набрать вес. На такой шаг актриса пойдет только если получит предложение в кино. При этом она утверждает, что и роль, и проект должны быть интересными. Ранее Татьяна ни раз не экспериментировала со своей фигурой.

«Для хорошей роли согласилась бы набрать 25 килограммов», — цитирует Арнтгольц «7Дней.ru».

Некоторое время назад на подобный шаг решилась актриса Александра Бортич. Для главной роли в картине «Я худею» она набрала, а затем и сбросила 20 килограммов.