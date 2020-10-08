«Какие вершины холмов!»: Ивлеева засветила грудь во время отдыха с Элджеем на Мальдивах

Телеведущая Настя Ивлеева в Instagram разместила серию откровенных фотографий. Как известно, звезда сейчас вместе со своим мужем рэпером Элджеем находится на отдыхе на Мальдивах.

На фотографиях блогер откровенно вывалила свою грудь на радость подписчикам. Она запечатлена в очень соблазнительном нижнем белье, что отметили многие пользователи.

«Какие вершины холмов!» «Настя, два килограмма, которые ты набрала на отдыхе, тебе явно пошли на пользу», «Чудесно выглядите. А будут еще фотографии с Лешей?» — стали интересоваться пользователи.

Напомним, что Настя Ивлеева получила широкую известность благодаря проекту «Орел и решка». Она замужем за популярным в молодежной среде рэпером Элджеем. Кстати, на райском острове она с мужем живет на очень дорогой вилле. Каждый день они выкладывают за нее порядке 760 тысяч рублей. Впрочем, Ивлеева не раз отмечала: она привыкла отдыхать на полную катушку.