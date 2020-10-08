Дома с мамой: Гаврилова запечатлела подросшую дочку Афину в полосатом сарафане

Эмин Агаларов расстался с возлюбленной Аленой Гавриловой во время карантина. По словам певца, он не видел смысла просто сохранять брак. Артист намекнул, что не был счастлив со своей избранницей. И это при том, что их дочке Афине всего годик.

Также известно, что раньше Алена жила в одном доме с Эмином, а после расставания артист подарил ей особняк в поселке по скромнее. В окружении певица утверждают, что он это сделал, чтобы не пересекаться с бывшей женой. При этом Агаларов часто навещает свою дочку и время от времени забирает ее к себе, чтобы провести с крохой больше времени. Но на днях Гаврилова воссоединилась с малышкой и теперь гуляет с ней, а также наряжает девочку в стильные костюмчики.

Накануне после прогулки Алена показала, как ее наследница в розовых лосинах и футболке в тон играет с домиком-палаткой. Девочка украсила крышу фонариками. А утром кроха уже предстала в белой футболке и сарафане в красную клетку. Она наблюдала за пузырьками в аквариуме, который установлен в стене. Сквозь него можно увидеть просторную гостиную с диваном в кремовых тонах.

По всей видимости, Гавриловой некогда скучать, так как она погружена в материнство. Многие восхитились стильным нарядом ее дочки и современным интерьером дома.