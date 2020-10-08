«В лучах октябрьского солнца»: Рудковская поэтично презентовала завтрак в розовых тонах

Не так давно стало известно, что Яна Рудковская в четвертый раз стала мамой. Вместе с Евгением Плющенко они воспользовались услугами суррогатной матери, и на свет появился мальчик Арсений. Кроха уже дома и познакомился со всеми членами семьи. Старший братик Саша, больше известный как Гном Гномыч, обожает с ним нянчиться.
В промежутках между материнскими обязанностями Рудковская находил время для вдохновения. Звездная блондинка любит по утрам красиво накрывать стол. Свою сервировку в этот раз она оформила в нежно-розовых тонах. Центральное место в композиции заняла большая корзинка цветов.
«А какая роскошная погода в Москве и потрясающая корзина цветов, — подписала Рудковская фото. И добавила поэтично: «Рубрика мои завтраки сегодня в лучах октябрьского солнца».
На столе красуется блюдо со свежей малиной, блинчики и нектарин — Рудковская строго следит за питанием и фигурой. Поклонники традиционно поспешили отметить безупречный вкус любимицы:
«Ну как же красиво!», «Какие цветы! Какие блинчики», «Малинка великолепна!!», «Блинчики! Интересно, с какой начинкой?!», «Браво, Яна! Очень красиво», «Цветы шикарные», «Шикарный завтрак! Интересно с чем блинчики?!», «Как же всегда изысканно», — пишут в комментариях фолловеры.