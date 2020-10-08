«В лучах октябрьского солнца»: Рудковская поэтично презентовала завтрак в розовых тонах

Не так давно стало известно, что Яна Рудковская в четвертый раз стала мамой. Вместе с Евгением Плющенко они воспользовались услугами суррогатной матери, и на свет появился мальчик Арсений. Кроха уже дома и познакомился со всеми членами семьи. Старший братик Саша, больше известный как Гном Гномыч, обожает с ним нянчиться.

В промежутках между материнскими обязанностями Рудковская находил время для вдохновения. Звездная блондинка любит по утрам красиво накрывать стол. Свою сервировку в этот раз она оформила в нежно-розовых тонах. Центральное место в композиции заняла большая корзинка цветов.

«А какая роскошная погода в Москве и потрясающая корзина цветов, — подписала Рудковская фото. И добавила поэтично: «Рубрика мои завтраки сегодня в лучах октябрьского солнца».

На столе красуется блюдо со свежей малиной, блинчики и нектарин — Рудковская строго следит за питанием и фигурой. Поклонники традиционно поспешили отметить безупречный вкус любимицы: