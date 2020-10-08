«Было трогательно»: Варум в брюках палаццо и приталенном пальто поддержала Агутина на премьере

Анжелика Варум уже больше двадцати лет счастлива с Леонидом Агутиным. У пары есть дочка Елизавета. Она живет в Майами и занимается музыкой. Сами супруги любят путешествовать и время от времени появляются на светских мероприятиях.

В личном микроблоге музыкант то и дело публикует совместные кадры с возлюбленной, давая понять, что между ними царит гармония и любовь. А накануне состоялся показ фильма Cosmo life, который прошел в рамках Московского кинофестиваля. Артист не мог пропустить премьеру, так как картина посвящена его работе с легендарными музыкантами.

К зданию пара приехала на автомобиле. Леонид предстал в серых брюках, черной футболке и синем пиджаке. Он также надел защитную маску. Рядом с ним была жена, которая поддержала певца в волнительный момент. 51-летняя Варум облачилась в модные брюки палаццо, белую блузку и приталенное черное пальто. Также на ее плече была двойная сумка Louis Vuitton за 135 тысяч рублей. Пара прошла в зал кинотеатра. Агутин выступил с речью и поблагодарил тех, кто решил представить фильм.

«С того момента как это кино затевалось авторами и до премьеры прошло 10 лет. Помимо удовольствия, которое я в очередной раз получила от музыки, у меня появилась возможность отмотать жизнь назад и посмотреть, какими были мой муж и мои друзья в прошлом десятилетии. Это было трогательно до слез», — поделилась Анжелика.

Поклонники одарили пару комплиментами. Многие поздравили их, а также отметили, что Варум выглядела очень счастливой рядом с супругом.