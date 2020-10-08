Любовь Толкалина в просвечивающей сорочке запечатлелась на камешках у берега моря

Как известно, актриса обожает откровенные кадры и часто размещает в соцсетях подобные снимки.

Актриса Любовь Толкалина в Instagram похвасталась очередной откровенной фотографией. На снимке она позировала на берегу моря на камнях. При этом бывшая возлюбленная режиссера Егора Кончаловского примерила просвечивающую сорочку. Впрочем, неизвестный фотограф запечатлел актрису так, что поклонникам не удалось разглядеть соблазнительные изгибы актрисы.

Ниже Толкалина привела строчки из стихотворения. В нем, в частности, есть такие слова: «Безумье — и благоразумье. Позор — и честь. Все, что наводит на раздумье. Все слишком есть».

«Люба, вы очень красивая!! Фото просто восхитительное», «Отличные формы. Невероятная красотка, конечно», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Любовь Толкалина не так давно выдала замуж свою единственную дочь Машу от режиссера Егора Кончаловского, с которым она рассталась много лет назад. Сама актриса идти под венец пока не торопится, хотя в ее жизни есть любимый мужчина. Это композитор из Англии Саймон Басс.