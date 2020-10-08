«Удивительный человек»: Валерия призналась, что осталась в восторге от резидента Comedy Club

Традиционно в первую среду октября по всему миру отмечается День церебрального паралича. И именно эту дату певица Валерия выбрала как знаковую, чтобы встретиться со звездой шоу Comedy Club, стендап-комиком Сергеичем, или в миру Сергеем Кутергиным. Харизматичный артист живет с диагнозом ДЦП и своими успехами доказал, что на свете нет ничего невозможного.

Валерия осталась в восторге от общения со звездой юмора. Она запечатлелась с ним на память и поделилась снимком у себя в микроблоге.

«Какой же удивительный человек этот Сергеич — не усложняет жизнь, на все

происходящее смотрит с улыбкой», — поразилась Валерия.

Сергеич стал героем ее YouTube-программы «Почему я?», где певица обсуждает проблемы и сложности звезд. Не так давно у нее в гостях была певица Ирина Дубцова, которая откровенничала о непростой личной жизни.