«Моя конфетка»: Горбань запечатлела свою шестилетнюю дочь Стефанию в черном купальнике на отдыхе

Актриса Мария Горбань на своей страничке в Instagram разместила несколько снимков своей шестилетней дочери Стефании. На кадрах девочка, которая растет необычайной красавицей, запечатлена в черном купальнике. На голове у очаровашки красивая шапочка, которая защищает ее от палящего солнца.

«В животике радость, на сердце – радость. Моя конфетка. Моя Фаня».

Мария Горбань

«Какая куколка. Вся в маму ваша красотка», «Просто очаровашка!! Красивая у вас девочка растет. Пусть она всегда будет счастлива», «Маленькая курортница», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Горбань стала известна после выхода на экраны сериала «Кухня». В картине она играет жену популярного актера Дмитрия Нагиева.

Добавим, что свою единственную дочь она родила от осветителя Олега Филатова. С ним она рассталась вскоре после рождения наследницы. В 2016 году актриса вышла замуж за оператора Кирилла Зоткина.