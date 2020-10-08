«Она весит килограммов пять»: Боня похвасталась новой кожаной косухой

Виктория Боня прославилась благодаря своему участию на телепроекте «Дом-2». Девушка уже давно не появляется на экранах телевизоров, но очень популярна в Интернете. Она ведет свой микроблог в Instagram, где делится новостями из своей жизни, показывает путешествия и много общается с поклонниками.

Накануне Викторию Боню пригласили на званый ужин. Девушка показала в Stories микроблога свои сборы. Из гардеробной она сняла видео аутфита, который подобрала для выхода в свет. Это оказалось шифоновое мини-платье и черная косуха — последнее приобретение Бони.

«Первый раз в этом сезоне надеваю кожаную куртку. Просто нереальная! Она весит килограммов пять, наверное. Обожаю такие куртки», — похвасталась обновкой инстадива.

Девушка проживает в Монако. И совсем недавно жаловалась фанатам, что ее квартиру обокрали. Причем дважды подряд, и вынесли дорогие люксовые сумочки, драгоценности и технику.