«Когда жизнь удалась»: обнаженная Горбань шокировала фанатов плесканием в ванной

Машу Горбань многие помнят благодаря сериалу «Кухня». В этом проекте актриса участвовала вместе с Дмитрием Нагиевым. Тандем двух ярких личностей настолько понравился поклонникам, что они стали появляться как «пара» в различных рекламных компаниях, сериалах, комедиях. Девушка не скрывает, для всех она экранная «жена» шоумена. Иногда, гуляя со своими близкими, Маша может услышать за спиной шепоток: «Это же баба Нагиева», — шутит сама актриса.

Ранее свой обнаженный торс на фото в Instagram демонстрировал Дмитрий Нагиев. А теперь снимки в стиле ню в личном микроблоге постит Маша Горбань. Девушка шокировала фанатов пикантными кадрами, блеснув безупречной фигурой, сидя в ванной. Примечательно, что из одежды на актрисе было только полотенце, которым она прикрыла волосы.