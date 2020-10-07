«Ножки в разлет»: Волочкова в микрошортах на диване блеснула упругими бедрами в полушпагате

Домашнее фото с весьма нетривиальной позой вызвало неоднозначную реакцию у поклонников именитой балерины на ее фан-страничке.

Анастасия Волочкова то и дело подогревает интерес публики к собственной персоне. Так, в качестве эксперимента знаменитость решила поделиться с подписчиками домашним фото, продемонстрировав весьма нетривиальную позу. Лежа на животе, поперек дивана и положив голову на мирно дремавшего котика Лаки, именитая балерина в микрошортах сверкнула изящными бедрами, похваставшись полушпагатом.

«Любимая подушечка в виде Лаки глазами любимого. А мы вообще решили этот день сделать выходным!! Это такая свобода — позволить себе все, что хочется», — отметила Волочкова.

Стоит ли говорить, что поклонники бывшей примы балерины Большого театра неоднозначно отреагировали на провокационный снимок любимицы. На личной страничке в Instagram артистка закрыла подписчикам возможность комментировать ее фото. Однако на одной из фан-страничек Анастасии можно увидеть, как верные почитатели отнеслись к импровизированной фотосессии балерины.