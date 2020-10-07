«Ножки в разлет»: Волочкова в микрошортах на диване блеснула упругими бедрами в полушпагате

Анастасия Волочкова то и дело подогревает интерес публики к собственной персоне. Так, в качестве эксперимента знаменитость решила поделиться с подписчиками домашним фото, продемонстрировав весьма нетривиальную позу. Лежа на животе, поперек дивана и положив голову на мирно дремавшего котика Лаки, именитая балерина в микрошортах сверкнула изящными бедрами, похваставшись полушпагатом.
«Любимая подушечка в виде Лаки глазами любимого. А мы вообще решили этот день сделать выходным!! Это такая свобода — позволить себе все, что хочется», — отметила Волочкова.
Стоит ли говорить, что поклонники бывшей примы балерины Большого театра неоднозначно отреагировали на провокационный снимок любимицы. На личной страничке в Instagram артистка закрыла подписчикам возможность комментировать ее фото. Однако на одной из фан-страничек Анастасии можно увидеть, как верные почитатели отнеслись к импровизированной фотосессии балерины.
«Так-так, снова шпагаты?!», «Ножки в разлет!!», «О! Вот и диванные критики нарисовались», «Сомнительные прелести можно было бы и прикрыть!!», «Просто зависть, какие у вас ножки!!», «Фигурка очень даже ничего, стройная», «Не вижу ни целлюлита, ни растяжек!! Кайф», «Всем бы так выглядеть после сорока лет, а критиковать всегда легко», «Суперская, Настен!!», «Само очарование», «Похвально, что все еще в форме», — отметили поклонники.