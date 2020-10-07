«Страшные, но вкусные»: Джессика Альба вместе с дочерью готовятся к Хэллоуину

С наступлением октября в ряде западных стран начинают подготовку ко Дню всех святых. Большинству он известен как Хэллоуин. В Америке этот праздник носит традиционный характер. И отмечают его, как у нас Новый Год, — всей семьей. В преддверии торжества голливудская актриса Джессика Альба запечатлела процесс приготовления кулинарного блюда для Хэллоуина. Видеоролик знаменитость разметила на своей странице в Instagram,

Артистка вместе с младшей дочерью Хэвен сняла видео на кухне. 9-летняя малышка помогала маме готовить печенье.

«В этом году Хэллоуин покажется другим, но мы все равно сможем повеселиться. Мы с моей сладкой Хэви делаем на кухне страшные, но вкусные хрустящие снеки», — сообщила поклонникам Альба.

Напомним, что актриса любит публиковать свои кулинарные шедевры в личном профиле. Фанаты Джессики почти всегда остаются в восторге.

«Как мило! Надо попробовать это», «Так мило!», «Удивительно!», «Супер! Хорошая работа, Джессика, у тебя, конечно, замечательная поддержка», — написали в комментариях подписчики.

Отметим, что в этом году на фоне пандемии в США не будет пышных и многолюдных гуляний в канун Дня всех святых.