«Ну прелесть же!»: Галкин похвастался цветущими розовыми гортензиями в осеннем саду

Артист вышел на прогулку по участку с чашечкой кофе.

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачевой живет в подмосковной деревне Грязь. Там шоумен отстроил роскошный замок, окруженный знаменитым садом. В нем он вместе с Примадонной выращивает цветы, фрукты и овощи. В тени деревьев супруги любят гулять, проводят посиделки и встречи с друзьями.

Недавно Галкин показал свой любимый приусадебный участок, в котором уже начался листопад. На этот раз артист вышел на променад по территории с чашечкой кофе. Попивая напиток, телеведущий сообщил, что краски осени уже почти покинули участок. Но есть еще красоты, которые радуют глаз.

«Я все обещал вам гортензии розовые. Смотрите, — показал он цветник. И воскликнул: «Ну прелесть же! Вон наверху еще классные!».

Любят сад и дети Галкина и Пугачевой, семилетние двойняшки Лиза и Гарри. Малыши, то попрыгают на батуте, то погоняют мячик, то поиграют на игровой площадке — территория обустроена максимально комфортно и грамотно.