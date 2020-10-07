Андрей Бебуришвили желает стать бессмертным: комик сделал признание на YouTube-шоу «Нюансы»

7 октября на YouTube вышел первый выпуск нового юмористического шоу «Нюансы». По задумке гость студии должен поделиться своим сокровенным желанием, а ведущие — придумать смешные побочные эффекты для этой мечты. «Ты получишь, что хочешь, но есть нюанс», — говорят они, и дальше должно быть смешно. Фантазии гостей тут же отыгрываются в веселых видеозарисовках.

«В отличие от большинства шоу, где комики что-то обсуждают, у нас эти разгоны еще и визуализированы в скетчах. Это значительно усложняет производство, зато аудитория получит вдвойне яркие впечатления», — говорит шоуранер «Нюансов», креативный продюсер CoLab Никита Сухарев.

Представляем пятерых постоянных ведущих проекта. Это шоумены Иван Пышненко и Дмитрий Кожома, авторы популярного канала «Мед» Никита Сухарев и Эмиль Аскеров, а также сценарист Сергей Нежданов. В дебютном выпуске они озвучили свои желания, чтобы продемострировать гостю, как работает эта игра.

Ну, а первым визитером программы стал известный комик и телеведущий Андрей Бебуришвили. 28-летний шоумен загадал, что хочет жить вечно. Ведущие тут же вспомнили про Кощея Бессмертного. Как это было, смотрите в первом выпуске шоу.