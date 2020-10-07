Для вечера: Ковальчук в велюровых босоножках предстала в кремово-бежевом платье

Юлия Ковальчук знает, как подчеркнуть достоинства фигуры. Жена шоумена Алексея Чумакова старается одеваться модно и женственно, демонстрируя при этом хороший вкус. Так, экс-солистка группы «Блестящие» отдала предпочтение лаконичному монохромному платью-бюстье без бретелей с разрезом на юбке до середины бедра. Ставку певица сделала на спокойный оттенок — уточненной кремово-бежевой палитры. Вечерний туалет артистки дополнили пастельные велюровые босоножки на высоком каблучке. А вот от аксессуаров поп-дива отказалась, оставив только массивное кольцо на безымянном пальце.

Примечательно, что в комментариях Ковальчук побеседовала с верными почитателями, попросив у мамочек совета. Как выяснилось, поп-дива не может придумать, что дарить дочке Амелии на день рождения. В октябре малышке исполнится три годика. Юлия надеется, что поклонники предложат ей какую-нибудь идею с подарком. Некоторые подметили, что поп-дива могла бы с мужем подарить дочери братика или сестричку. В ответ артистка только отшутилась.